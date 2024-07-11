Решение лидеров БРИКС вызвало панику в США

Решение провести саммит глав МИД БРИКС и партнёров организации 22–24 октября 2024 года свидетельствует о росте недовольства политикой Штатов по всему миру. Об этом в статье для журнала Newsweek написал международный обозреватель Адам Галлахер.

"СМИ и наблюдатели уделили пристальное внимание саммитам G7 и по Украине, но не состоявшемуся на той же неделе в России ключевому мероприятию, когда министры иностранных дел стран БРИКС встречались с коллегами из без малого двух десятков стран Глобального Юга. Эта встреча <...> показала, что политика США вызывает отторжение у всё большего количества стран", — говорится в материале.

Галлахер считает, что встречи БРИКС имеют выгодные отличия от саммитов и форумов стран Запада благодаря тому, что на них приоритет отдаётся проблемам государств Глобального Юга. При этом организация занимается продвижением новых систем безопасности, управления и финансов, которые выглядят намного более справедливыми, если сравнить их с западными альтернативами.

Автор подчёркивает, что особые риски для Соединённых Штатов несёт идея отхода от расчётов в долларах, которую продвигает БРИКС. В частности, на встрече в июне члены организации выступили за более широкий оборот национальных валют в торговле, а КНР стала во главе процесса дедолларизации, начав рассчитываться с РФ в юанях.