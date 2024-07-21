Бразилия предложила открыть для Колумбии путь в БРИКС

Бразилия предлагает сделать Колумбию следующим членом БРИКС. Об этом заявил в беседе с ТАСС бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Наш президент [Луис Инасиу] Лула да Силва предложил Колумбию в качестве нового полноценного члена БРИКС, этот вопрос обсуждался членами объединения", — сказал дипломат в ответ на вопрос, какая латиноамериканская страна может войти в БРИКС.