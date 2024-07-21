Бразилия предложила открыть для Колумбии путь в БРИКС
Посол Соарес: Лула Да Силва предложить сделать Колумбию новым членом БРИКС
Бразилия предлагает сделать Колумбию следующим членом БРИКС. Об этом заявил в беседе с ТАСС бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Наш президент [Луис Инасиу] Лула да Силва предложил Колумбию в качестве нового полноценного члена БРИКС, этот вопрос обсуждался членами объединения", — сказал дипломат в ответ на вопрос, какая латиноамериканская страна может войти в БРИКС.
Он также отметил, что предстоящий саммит организации в Казани станет отличной платформой для обсуждения подобных вопросов.
Ещё в прошлом году Владимир Путин выступил с предложением провести саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Президент России уже заявил, что рассчитывает на участие в нём председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Вероятно, на конференции будет обсуждаться дальнейшее расширение круга стран-участниц союза. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, в очереди на вступление в организацию сейчас стоят 24 государства. Она также отметила необходимость создания критериев для вступления, которые будут отражать идеи и интересы БРИКС.
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