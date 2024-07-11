Путин назвал главных противников БРИКС
Путин: Странам БРИКС сопротивляются элиты государств "золотого миллиарда"
Элиты стран "золотого миллиарда", куда входят многие западные государства, пытаются помешать участникам БРИКС создать многополярный миропорядок. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Президент рассказал о работе БРИКС. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный", — сказал глава РФ на Парламентском форуме БРИКС.
По его словам, сложность процесса заключается в попытках западных противников помешать работе БРИКС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что заявки на присоединение к БРИКС подали уже более 30 стран. Например, недавно такое желание выразили Таиланд с Малайзией, что встревожило США, которые не хотят терять влияние в Юго-Восточной Азии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в очереди на вступление в БРИКС уже находятся 24 страны. Она также отметила, что работа организации вызывает раздражение у американцев.
Telegram/Кремль. Новости