Путин назвал главных противников БРИКС

"Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный", — сказал глава РФ на Парламентском форуме БРИКС.