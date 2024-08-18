Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным государственным визитом

Российский лидер Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку, где сегодня и завтра будет находиться с государственным визитом. Его программа начнётся со встречи президента РФ с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в его загородной резиденции "Загульба" на берегу Каспийского моря.

Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Ожидается, что главы государств сначала будут беседовать в узком формате, а потом переговоры продолжатся в расширенном составе. В результате стороны подпишут несколько межправительственных и прочих официальных документов.

В понедельник, 19 августа, Путин традиционно посетит Аллею почётного захоронения и возложит венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Кроме того, российский лидер побывает на "Аллее шехидов" и почтит память павших за независимость республики.

Алиев подробно расскажет Путину о проекте Baku White City, цель которого — развитие восточной части столицы Азербайджана. Планируется, что президенты вместе проедут по территории "Белого города" и зайдут в Кафедральный собор Святых Жен-мироносиц. Также Алиев даст государственный приём в честь российского гостя.