Путин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и Вечному огню в Баку
Президент России Владимир Путин начал программу своего визит в Азербайджан с посещения двух мемориалов — Вечного огня в Баку и бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву. Глава государства возложил венки.
Путин возлагает венки к мемориалам в Азербайджане. Видео © Telegram / Кремль. Новости
На видео — то, как почётный караул устанавливает их на постаменте, а президент бережно поправляет ленты.
Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин впервые за несколько лет посетил Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. Посол закавказской республики в РФ Полад Бюльбюль оглы отмечал высокий уровень отношений между нашими странами.
Telegram / Кремль. Новости