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19 августа, 09:17

Путин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и Вечному огню в Баку

Президент России Владимир Путин начал программу своего визит в Азербайджан с посещения двух мемориалов — Вечного огня в Баку и бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву. Глава государства возложил венки.

Путин возлагает венки к мемориалам в Азербайджане. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На видео — то, как почётный караул устанавливает их на постаменте, а президент бережно поправляет ленты.

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Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин впервые за несколько лет посетил Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. Посол закавказской республики в РФ Полад Бюльбюль оглы отмечал высокий уровень отношений между нашими странами.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Матвей Константинов
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