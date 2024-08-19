Посол заявил о высоком уровне отношений между Москвой и Баку

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Баку проведёт со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым очень насыщенный диалог. Как сообщил в интервью ТАСС по этому поводу посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать поездку российского лидера в Баку, запланированную на 18–19 августа. В связи с этим глава дипмиссии рассказал о насыщенном диалоге между главами двух государств.