Посол заявил о высоком уровне отношений между Москвой и Баку
Посол Азербайджана в РФ Бюльбюль оглы: Путин и Алиев проведут насыщенный диалог
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Баку проведёт со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым очень насыщенный диалог. Как сообщил в интервью ТАСС по этому поводу посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне.
Журналисты попросили дипломата прокомментировать поездку российского лидера в Баку, запланированную на 18–19 августа. В связи с этим глава дипмиссии рассказал о насыщенном диалоге между главами двух государств.
"Насколько я знаю, ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия", — отметил Бюльбюль.
Ранее сообщалось, что Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. Впоследствии в Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров российского лидера с Алиевым.