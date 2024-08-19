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18 августа, 22:09

Посол заявил о высоком уровне отношений между Москвой и Баку

Посол Азербайджана в РФ Бюльбюль оглы: Путин и Алиев проведут насыщенный диалог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Баку проведёт со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым очень насыщенный диалог. Как сообщил в интервью ТАСС по этому поводу посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать поездку российского лидера в Баку, запланированную на 18–19 августа. В связи с этим глава дипмиссии рассказал о насыщенном диалоге между главами двух государств.

"Насколько я знаю, ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия", — отметил Бюльбюль.

Визит Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй Алиева
Визит Путина в Баку начался с неформального ужина с семьёй Алиева

Ранее сообщалось, что Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. Впоследствии в Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров российского лидера с Алиевым.

Алексей Соловьёв
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