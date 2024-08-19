Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном

Россия готова принять участие в процессе урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил 19 августа президент Владимир Путин в преддверии переговоров в узком составе с Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба", расположенной на берегу Каспийского моря.

"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", — отметил российский лидер.