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19 августа, 10:09

Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном

Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 19 августа 2024 года. Фото © Life.ru

Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 19 августа 2024 года. Фото © Life.ru

Россия готова принять участие в процессе урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил 19 августа президент Владимир Путин в преддверии переговоров в узком составе с Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба", расположенной на берегу Каспийского моря.

"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", — отметил российский лидер.

Путин отметил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Алиева
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Алиева

Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин впервые за несколько лет посетил Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. А сегодня президент России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву.

Алексей Берковиц
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