Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном
Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 19 августа 2024 года. Фото © Life.ru
Россия готова принять участие в процессе урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил 19 августа президент Владимир Путин в преддверии переговоров в узком составе с Ильхамом Алиевым в резиденции "Загульба", расположенной на берегу Каспийского моря.
"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", — отметил российский лидер.
Путин отметил, что Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин впервые за несколько лет посетил Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. А сегодня президент России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву.