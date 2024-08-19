Путин: РФ и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Последний, отметил глава государства, поддержал эту идею.
"Надеюсь, что мы её достаточно быстро реализуем... С нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет", — добавил российский лидер.
Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин впервые за долгое время посетил Азербайджан. Прибыв в Баку, президент России отправился на ужин с семьёй Ильхама Алиева. Уже на следующий день началась официальная часть визита: возложение венков к Вечному огню и мемориалу экс-президенту Гейдару Алиеву, а также переговоры, в том числе в расширеннном составе.