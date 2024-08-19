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19 августа, 12:49

Путин: РФ и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Последний, отметил глава государства, поддержал эту идею.

"Надеюсь, что мы её достаточно быстро реализуем... С нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет", — добавил российский лидер.

Алиев прокатил Путина по территории "Белого города" Баку
Алиев прокатил Путина по территории "Белого города" Баку

Напомним, вечером 18 августа Владимир Путин впервые за долгое время посетил Азербайджан. Прибыв в Баку, президент России отправился на ужин с семьёй Ильхама Алиева. Уже на следующий день началась официальная часть визита: возложение венков к Вечному огню и мемориалу экс-президенту Гейдару Алиеву, а также переговоры, в том числе в расширеннном составе.

Матвей Константинов
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