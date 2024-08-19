Алиев прокатил Путина по территории "Белого города" Баку
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в расширенном составе сели в автомобиль, что осмотреть территорию "Белого города" Баку. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Владимир Путин и Ильхам Алиев после переговоров отправились осматривать "Белый город" Баку. Видео © Life.ru
При этом глава закавказской республики лично сел за руль "майбаха", а Путин расположился на переднем сиденье.
Baku White City ("Белый город Баку") — градостроительный проект, предусматривающий восстановление и развитие восточной части центра азербайджанской столицы, так называемого Чёрного город, на территории 1650 гектар. Проект предусматривает создание десяти универсальных районов городского типа.
Напомним, накануне, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. А в понедельник президент России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву.
Life.ru