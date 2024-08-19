Алиев прокатил Путина по территории "Белого города" Баку

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в расширенном составе сели в автомобиль, что осмотреть территорию "Белого города" Баку. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Владимир Путин и Ильхам Алиев после переговоров отправились осматривать "Белый город" Баку. Видео © Life.ru

При этом глава закавказской республики лично сел за руль "майбаха", а Путин расположился на переднем сиденье.