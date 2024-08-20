Путин прилетел в Кабардино-Балкарию

Президент России Владимир Путин 20 августа прилетел на Северный Кавказ и направился в одно из садоводческих хозяйств в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Главу государства сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред президента в регионе Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Российскому лидеру покажут, как устроенно динамично развивающееся предприятие в области сельского хозяйства. В активе OOO "Агро-07" имеется современный консервный завод, хранилище емкостью 3500 тонн, поля для выращивания гороха мозговых сортов, сады.