Путин прилетел в Кабардино-Балкарию
Президент России Владимир Путин 20 августа прилетел на Северный Кавказ и направился в одно из садоводческих хозяйств в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Главу государства сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред президента в регионе Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Российскому лидеру покажут, как устроенно динамично развивающееся предприятие в области сельского хозяйства. В активе OOO "Агро-07" имеется современный консервный завод, хранилище емкостью 3500 тонн, поля для выращивания гороха мозговых сортов, сады.
К слову, до сегодняшнего дня Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года, но в тот раз он побывал в Нальчике.
А до этого, 18 августа, Путин впервые за несколько лет прибыл Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй лидера Азербайджана Ильхама Алиева. В понедельник глава России перед переговорами успел посетить мемориал Вечного огня в Баку и памятник Гейдару Алиеву — бывшему лидеру республики, дважды Герою СССР, отцу действующего президента. После окончания переговоров, Ильхам Алиев прокатил Путина по территории "Белого города".
Сергей Карпухин/ POOL/ ТАСС