Путин приказал прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Северной Осетии Сергею Меняйло передать следствию все пожелания и просьбы родственников погибших во время теракта в Беслане. Об этом глава государства сказал после встречи с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана".

"То, что касается ведения уголовного дела, расследования, тоже надо сформулировать. То, что мои собеседницы, о чём мы сегодня говорили, обобщите, чтобы прям соответствующие указания дать прокуратуре", — отметил Путин.