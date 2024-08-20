Путин приказал прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Северной Осетии Сергею Меняйло передать следствию все пожелания и просьбы родственников погибших во время теракта в Беслане. Об этом глава государства сказал после встречи с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана".
"То, что касается ведения уголовного дела, расследования, тоже надо сформулировать. То, что мои собеседницы, о чём мы сегодня говорили, обобщите, чтобы прям соответствующие указания дать прокуратуре", — отметил Путин.
Напомним, Владимир Путин прилетел на Северный Кавказ. Президент опустился на колени и помолился во время посещения "Города ангелов" — мемориального кладбища в Беслане. Там похоронены 266 человек, которые погибли во время теракта 1—3 сентября 2004 года. А также глава государства впервые посетил и захваченную террористами бесланскую школу. Позже Путин встретился с матерями погибших.