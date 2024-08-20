Путин резко высказался о врагах России во время встречи с матерями Беслана
Путин: У врагов России нет ни морали, ни нравственности
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с матерями Беслана напомнил, что сегодня враги страны продолжают руководствоваться исключительно своими интересами так, как им далеки такие понятия, как "мораль" и "нравственность".
"Наш враг — он не такой, как мы, хотя у него тоже и голова, и руки. У этих людей нет ни морали, ни нравственности", — заявил глава государства.
Путин объяснил, что Россия знает об исключительных интересах всех врагов, "нет никакого секрета". При этом народу невозможно привыкнуть к этому, добавил президент.
"Мы наблюдаем это сейчас, по мере реальной текущей жизни. Со стороны видно, что они сами творят", — указал глава государства.
Напомним, сегодня, 20 августа, Владимир Путин прилетел на Северный Кавказ. Глава государства уже смог оценить кабардинскую пастилу без сахара. Он посетил "Агро-07", где есть современный консервный завод, хранилище ёмкостью 3500 тонн, поля для выращивания гороха мозговых сортов и сады. Также президент опустился на колени и помолился во время посещения "Города ангелов" — мемориального кладбища в Беслане. Там похоронены 266 человек, которые погибли во время теракта 1—3 сентября 2004 года. Путин впервые посетил и захваченную террористами школу в Беслане. Глава государства посмотрел мемориальный комплекс, который открыт в здании.
Life.ru