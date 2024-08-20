Путин резко высказался о врагах России во время встречи с матерями Беслана

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с матерями Беслана напомнил, что сегодня враги страны продолжают руководствоваться исключительно своими интересами так, как им далеки такие понятия, как "мораль" и "нравственность".

"Наш враг — он не такой, как мы, хотя у него тоже и голова, и руки. У этих людей нет ни морали, ни нравственности", — заявил глава государства.

Путин объяснил, что Россия знает об исключительных интересах всех врагов, "нет никакого секрета". При этом народу невозможно привыкнуть к этому, добавил президент.