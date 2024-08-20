Путин начал визит в Чечню с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова

"Президент России Владимир Путин посетил могилу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте его встречают Председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров. Глава государства отдал дань глубокого уважения и памяти Ахмату-Хаджи Кадырову, отметил его вклад в становление мирной и благополучной республики", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

"Он мой друг, ваш родственник близкий. А для меня — друг. <...> Настоящий мужчина — очень мужественный, настоящий боец. Много сделал для чеченского народа — я думаю, что в значительной степени он спас чеченский народ. В том числе и жертвуя собой. Это его огромная заслуга", — сказал Путин двоюродному брату Ахмата Кадырова, главе совета алимов СКФО Хож-Ахмеду Кадырову.