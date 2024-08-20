Путин начал визит в Чечню с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова
Президент РФ Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава регион и сын первого лидера региона Рамзан Кадыров.
Путин на могиле отца Кадырова. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Президент России Владимир Путин посетил могилу Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На месте его встречают Председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и Магомед Кадыров. Глава государства отдал дань глубокого уважения и памяти Ахмату-Хаджи Кадырову, отметил его вклад в становление мирной и благополучной республики", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Путин на могиле отца Кадырова. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Путин – об Ахмате Кадырове. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Поклонившись могиле Кадырова, президент назвал его своим другом, а также подчеркнул его огромную заслугу в спасении чеченского народа.
"Он мой друг, ваш родственник близкий. А для меня — друг. <...> Настоящий мужчина — очень мужественный, настоящий боец. Много сделал для чеченского народа — я думаю, что в значительной степени он спас чеченский народ. В том числе и жертвуя собой. Это его огромная заслуга", — сказал Путин двоюродному брату Ахмата Кадырова, главе совета алимов СКФО Хож-Ахмеду Кадырову.
Напомним, ранее Путин прибыл на Северный Кавказ. Он был в Беслане, где посетил "Город ангелов" — там похоронены жертвы теракта 1—3 сентября 2004 года. Также российский лидер встретился с матерями погибших, выслушал их озабоченность по поводу хода расследования и поручил передать все просьбы прокуратуре. Позже глава государства прибыл в Чечню с рабочим визитом.
Telegram / Кремль. Новости