Путин осмотрел богатый арсенал трофейного оружия в университете спецназа в Гудермесе

Президент РФ Владимир Путин приехал с визитом в Российский университет спецназа в Гудермесе, названный, к слову, именно в честь главы государства. Кадры посещения опубликовала пресс-служба Кремля.

Главе государства показали, как работает центр подготовки. Кроме того, президенту представили отечественные и трофейные средства медицинской помощи, а также выставку иностранного оружия: пулемётов, штурмовых винтовок и гранатомётов, в том числе автоматических.