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20 августа, 18:48

Путин осмотрел богатый арсенал трофейного оружия в университете спецназа в Гудермесе

Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе

Президент РФ Владимир Путин приехал с визитом в Российский университет спецназа в Гудермесе, названный, к слову, именно в честь главы государства. Кадры посещения опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Главе государства показали, как работает центр подготовки. Кроме того, президенту представили отечественные и трофейные средства медицинской помощи, а также выставку иностранного оружия: пулемётов, штурмовых винтовок и гранатомётов, в том числе автоматических.

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Напомним, что Владимир Путин сегодня посетил Северный Кавказ и, в частности, Беслан, где побывал в "Городе ангелов" — мемориальном захоронении жертв страшного теракта 2004 года. У президента состоялась встреча с матерями погибших, во время которой он выслушал их тревоги по поводу идущего расследования и распорядился направить все их просьбы в прокуратуру. После этого, Путин нанёс рабочий визит в Чечню, в первую очередь посетив могилу первого главы республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Обложка ©

Telegram / "Кремль. Новости"

Юрий Лысенко
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