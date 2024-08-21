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20 августа, 21:17

"Мы все пехотинцы": Путин одной фразой показал духовное единение с российскими бойцами

Путин назвал себя пехотинцем в ходе встречи с бойцами – добровольцами в Чечне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя пехотинцем, отстаивающим интересы страны наравне с участниками спецоперации на Украине. Соответствующая фраза сошла с уст политика в ходе встречи с добровольцами на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

В ходе экскурсии по РУС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил Путина, что бойцы оснащены всем необходимым для отправки в зону СВО. После этого резидент одобрительно похлопал чиновника по плечу, а тот в ответ назвал себя "всего лишь пехотинцем".

"Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", — отреагировал глава государства в присутствии добровольцев.

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и не стал гадать о датах его визита в Чечню
Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и не стал гадать о датах его визита в Чечню

Российский лидер посетил РУС вечером 20 августа, где для гостя из столицы подготовили выставку трофейного оружия. Незадолго до этого политик возложил цветы к могиле первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Telegram / Кремль. Новости

Илья Пушкарев
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