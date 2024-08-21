"Мы все пехотинцы": Путин одной фразой показал духовное единение с российскими бойцами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает себя пехотинцем, отстаивающим интересы страны наравне с участниками спецоперации на Украине. Соответствующая фраза сошла с уст политика в ходе встречи с добровольцами на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

В ходе экскурсии по РУС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил Путина, что бойцы оснащены всем необходимым для отправки в зону СВО. После этого резидент одобрительно похлопал чиновника по плечу, а тот в ответ назвал себя "всего лишь пехотинцем".