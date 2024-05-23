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23 мая, 12:33

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и не стал гадать о датах его визита в Чечню

Кадыров — о датах визита Путина в Чечню: Как президент решит, так и будет

Рамзан Кадыров не стал гадать о возможных датах визита президента Владимира Путина в Чеченскую Республику, куда он пригласил российского лидера в ходе вчерашней встречи в Кремле. В беседе с корреспондентом Life.ru глава Чечни назвал себя представителем "пехоты президента" и сообщил, что всего лишь передал главе государства слова от жителей Грозного и чеченского народа. Дальнейшее решение — за президентом, добавил он.

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и не стал гадать о датах его визита в Чечню. Видео © Life.ru

"Президент решает, не я. Я передал слова от народа и от себя. Но президент как решит, так и будет. Мы — слуги президента, его пехота, а господин президент как решит", резюмировал Рамзан Кадыров.

"Пожелание народа": Кадыров встретился с Путиным и позвал его в гости в Чечню
"Пожелание народа": Кадыров встретился с Путиным и позвал его в гости в Чечню

А ранее в беседе с Life.ru Кадыров оценил статус председателя Парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который ранее сложил с себя полномочия после девяти лет работы. Глава Чечни рассказал, что ему сейчас ищут работу.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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