Кадыров рассказал Life.ru, какую работу ищут Даудову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился с Life.ru карьерными перспективами председателя Парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который ранее сложил с себя полномочия после девяти лет работы.

На уточняющий вопрос о том, где именно могут трудоустроить Даудова — на федеральном уровне или в Чечне, глава республики ответил, что пока не знает.

Напомним, Магомед Даудов был назначен спикером Парламента Чеченской Республики в июле 2015 года, на этой должности проработал девять лет, а до этого три года возглавлял администрацию Рамзана Кадырова. Сообщив об отставке, он поблагодарил депутатский корпус за плодотворную и эффективную работу и заверил, что останется "на пути Ахмата-хаджи Кадырова" — первого президента Чечни.