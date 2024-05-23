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23 мая, 12:16

Кадыров рассказал Life.ru, какую работу ищут Даудову

Глава Чечни Рамзан Кадыров: Магомеду Даудову ищут работу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился с Life.ru карьерными перспективами председателя Парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который ранее сложил с себя полномочия после девяти лет работы.

Кадыров рассказал Life.ru, какую работу ищут Даудову. Видео © Life.ru

"Ищем работу для него", — сообщил Life.ru Рамзан Кадыров.

На уточняющий вопрос о том, где именно могут трудоустроить Даудова — на федеральном уровне или в Чечне, глава республики ответил, что пока не знает.

Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы
Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы

Напомним, Магомед Даудов был назначен спикером Парламента Чеченской Республики в июле 2015 года, на этой должности проработал девять лет, а до этого три года возглавлял администрацию Рамзана Кадырова. Сообщив об отставке, он поблагодарил депутатский корпус за плодотворную и эффективную работу и заверил, что останется "на пути Ахмата-хаджи Кадырова" — первого президента Чечни.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Александр Юнашев
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