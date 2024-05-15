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15 мая, 11:51

Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы

Магомед Даудов. Обложка © VK / Магомед Даудов

Магомед Даудов. Обложка © VK / Магомед Даудов

Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов сложил с себя полномочия. Об этом он сам объявил в среду, 15 мая, в беседе с журналистами.

"Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента", — отметил он.

По словам Даудова, он принял это решение после совещания с лидером республики Рамзаном Кадыровым. Экс-парламентарий пока не знает, какую должность займёт в будущем. При этом он указал, что для него самое главное — быть "на пути Ахмата-хаджи Кадырова" — первого президента Чечни. Также Даудов поблагодарил депутатский корпус за плодотворную и эффективную работу.

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Напомним, Магомед Даудов был назначен спикером Парламента Чечни в июле 2015 года, на этой должности он проработал девять лет, а до этого три года возглавлял администрацию Рамзана Кадырова. В республиканском правительстве Даудов работал с 2010 года. В апреле 2024-го президент РФ Владимир Путин присвоил Даудову звание генерал-майора.

Никита Осипов
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