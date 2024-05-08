Даудов опубликовал видео, как Кадыров тянет внедорожник Toyota

Помощник Рамзана Кадырова Умар Даудов продемонстрировал силу главы Чечни, показав кадры, на которых тот тянет на себя внедорожник Toyota Land Cruiser. Видео размещено в телеграм-канале Даудова.

Также он добавил проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто выступает против главы республики.

Ранее Рамзан Кадыров призвал действовать на Украине "жёстче", так как в противном случае конфликт будет тлеть годами. В беседе с журналистами после инаугурации президента РФ Владимира Путина он заявил о необходимости в мае взять ближайшую территорию республики, включая Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги".