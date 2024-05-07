Кадыров призвал не останавливаться на Донбассе и действовать на Украине "жёстче"
Кадыров: Конфликт на Украине затянется на годы при остановке ВС РФ в Донбассе
Российским силам нельзя останавливаться на территориях Донбасса, так как в противном случае украинский конфликт будет тлеть годами. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики, говоря о дальнейшем ходе специальной военной операции (СВО).
"Уверен, нужно действовать жёстче, освободить в первую очередь Одессу и Харьков и покончить с нацистским режимом. Останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами", — написал он в телеграм-канале во вторник, 7 мая.
Сегодня в беседе с журналистами после инаугурации президента РФ Владимира Путина Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае. По его словам, России в этом месяце необходимо забирать ближайшую территорию на Украине, а затем заставить Владимира Зеленского подписать "необходимые для безопасности РФ бумаги".
Как сообщал Life.ru, 5 мая в Минобороны РФ заявили, что российская армия уничтожила западные ракеты на складе под Одессой. Кроме того, были ликвидированы цеха по производству ракетного топлива и вооружения для беспилотников. Также на днях в районе Новая Бавария в Харькове был поражён крупный склад с боеприпасами ВСУ. Детонация продолжалась около двух часов после прилёта.
ТАСС / Александр Казаков