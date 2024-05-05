Снаряды два часа взрывались на тайном военном полигоне в Харькове после точного удара России

"Прилёт в направлении ж/д линии на Баварию (вертолётка / промка возле вертолётки / грузовая площадка Баварии). Вторичка — мощная одиночная, сначала была густая . Понеслись скорые и много пожарок. Горит ярко уже час, время от времени бавовнит . <...> До сих пор детонирует. Зарево значительно меньше", — описал происходящее на месте прилёта он.

По информации Лебедева, горение на поражённом около десяти вечера накануне объекте сопровождалось детонацией на протяжении примерно двух часов, что говорит об объёме хранившихся там вооружений. А из количества прибывших к месту карет скорых и долгом оцеплении нескольких кварталов он сделал вывод, что при этом погибло значительное количество украинских военнослужащих. С тех пор было ещё два удара по Харькову и три аналогичных сообщениях из Балаклеи, Чугуева и харьковского пригорода, но без конкретики. Украинские власти, в свою очередь, попытались обвинить Российскую армию в ударе по сугубо гражданским объектам, однако детонирующие снаряды от этой версии не оставили и щепки.