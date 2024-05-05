Взрывы прогремели в Сумах и в Харькове

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о серии взрывов в Харькове. По данным издания "Общественное", вероятно, они случились за пределами города.