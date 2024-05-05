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Регион
4 мая, 21:18

Взрывы прогремели в Сумах и в Харькове

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о серии взрывов в Харькове. По данным издания "Общественное", вероятно, они случились за пределами города.

Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Николаевской области
Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Николаевской области

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко раскрыл, сколько энергетических мощностей было уничтожено в стране во время последнего отопительного сезона. В ряде случаев определённые объекты были уничтожены полностью, уточнил он.

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Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
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