Взрывы прогремели в Сумах и в Харькове
Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о серии взрывов в Харькове. По данным издания "Общественное", вероятно, они случились за пределами города.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко раскрыл, сколько энергетических мощностей было уничтожено в стране во время последнего отопительного сезона. В ряде случаев определённые объекты были уничтожены полностью, уточнил он.
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