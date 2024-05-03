Подполье заявило о прилётах в Харьковской области
Подпольщик Лебедев: В Великом Бурлуке в Харьковской области зафиксированы прилёты
В посёлке Великий Бурлук в Харьковской области Украины зафиксированы прилёты. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, не приведя дополнительных подробностей.
"В Великом Бурлуке прилёты", — заявил Лебедев.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения пусковой установки немецкого зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, который ВСУ использовали в зоне специальной военной операции (СВО). Объект был ликвидирован в Харьковской области.
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