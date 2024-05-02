Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 07:22

ВС России ударили по военным объектам в Очакове, заявили в подполье

Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера

Вооружённые силы России поразили военные объекты в Очакове, особенно пострадал порт. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", сказал он.

Крупный пожар с детонациями произошёл на складах "Новой почты" в Одессе
Крупный пожар с детонациями произошёл на складах "Новой почты" в Одессе

Также Лебедев сообщил, что ещё один удар пришёлся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором украинские военнослужащие проводили регулярно совещания.

Ранее Life.ru писал о других успехах российских солдат в той же Николаевской области. Там уничтожили ангар с боевой техникой ВСУ.

Армия России ликвидировала 14 иностранных легионеров ВСУ в Николаеве
Армия России ликвидировала 14 иностранных легионеров ВСУ в Николаеве
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров