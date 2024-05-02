ВС России ударили по военным объектам в Очакове, заявили в подполье

Вооружённые силы России поразили военные объекты в Очакове, особенно пострадал порт. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — сказал он.

Также Лебедев сообщил, что ещё один удар пришёлся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором украинские военнослужащие проводили регулярно совещания.