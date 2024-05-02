ВС России ударили по военным объектам в Очакове, заявили в подполье
Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера
Вооружённые силы России поразили военные объекты в Очакове, особенно пострадал порт. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
"Ударили по военным объектам в городе Очакове Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера", — сказал он.
Также Лебедев сообщил, что ещё один удар пришёлся по району недалеко от побережья, где расположено здание, в котором украинские военнослужащие проводили регулярно совещания.
Ранее Life.ru писал о других успехах российских солдат в той же Николаевской области. Там уничтожили ангар с боевой техникой ВСУ.
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