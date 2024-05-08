"Ерунда": Кадыров одним словом охарактеризовал натовскую технику
Кадыров назвал западную технику ерундой, а солдат НАТО — неподготовленными
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал натовскую технику, назвав её ерундой. В преддверии Дня Победы на центральной площади Грозного открылась выставка трофеев из зоны спецоперации (СВО). На ней, в частности, представлены захваченные боевые машины американского и британского производства.
На центральной площади Грозного открылась выставка трофейной техники. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Ерунда западная техника. Вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжёлая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", — сказал журналистам чеченский лидер, побывавший на выставке трофейной техники.
Кадыров добавил, что вместо новой и современной техники Запад отправляет Киеву старые образцы. Перед выставкой в Грозном натовские машины пришлось красить и приводить в нормальный вид. Глава Чечни порекомендовал каждому жителю и гостю Грозного посетить выставку и ознакомиться с трофеями, "добытыми в борьбе против нацистской и сатанинской идеологии".
А ранее Life.ru сообщал, что 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне СВО. На площадке представлены, в частности, немецкий танк Leopard-2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца.
Telegram / Kadyrov_95