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Регион
19 апреля, 10:07

Путин присвоил председателю Парламента Чечни Даудову звание генерал-майора

Рамзан Кадыров с Магомедом Даудовым. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Рамзан Кадыров с Магомедом Даудовым. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Председателю чеченского парламента Магомеду Даудову указом президента России Владимира Путина присвоили звание генерал-майора. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года дорогому брату, председателю Парламента ЧР, генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание "генерал-майор". Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский лидер отметил, что в настоящее время Даудов помимо плодотворной законотворческой деятельности эффективно курирует работу регионального оперштаба по проведению СВО.

Магомеду Даудову сейчас 44 года, летом 2015-го он стал спикером Парламента Чечни. До этого он три года руководил администрацией Рамзана Кадырова. В республиканском правительстве работает с 2010 года.

Ранее сообщалось, что председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присвоили звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал Путин. В документе говорится, что Матвиенко отметили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

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Наталья Исакова
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