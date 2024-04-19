Путин присвоил председателю Парламента Чечни Даудову звание генерал-майора

Председателю чеченского парламента Магомеду Даудову указом президента России Владимира Путина присвоили звание генерал-майора. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года дорогому брату, председателю Парламента ЧР, генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание "генерал-майор". Это является признанием его многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский лидер отметил, что в настоящее время Даудов помимо плодотворной законотворческой деятельности эффективно курирует работу регионального оперштаба по проведению СВО.

Магомеду Даудову сейчас 44 года, летом 2015-го он стал спикером Парламента Чечни. До этого он три года руководил администрацией Рамзана Кадырова. В республиканском правительстве работает с 2010 года.