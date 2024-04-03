Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной
Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Космонавт Анна Кикина удостоена звания Героя России. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", — говорится в тексте документа.
Также Кикиной присвоено звание "Лётчик-космонавт России".
Анна Юрьевна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Она стала 592-м космонавтом мира и 129-м космонавтом СССР/России. Кикина — шестая российская женщина, совершившая космический полёт. С сентября 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса". Полёт на МКС Кикина совершила 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew5 на американском частном космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX c помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon9. Она стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на данном корабле. 12 марта 2023 года Кикина вернулась на Землю.