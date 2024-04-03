Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной

Анна Юрьевна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Она стала 592-м космонавтом мира и 129-м космонавтом СССР/России. Кикина — шестая российская женщина, совершившая космический полёт. С сентября 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса". Полёт на МКС Кикина совершила 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew5 на американском частном космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX c помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon9. Она стала первым российским космонавтом, совершившим полёт на данном корабле. 12 марта 2023 года Кикина вернулась на Землю.