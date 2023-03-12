Корабль Crew Dragon с российской космонавткой Кикиной приводнился у побережья США

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. Космический аппарат сел на воду в 21:02 по времени Восточного побережья США (05:02 мск 12 марта).

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Международный экипаж Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. Crew Dragon 11 марта отстыковался от МКС. Первоначально отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий. Кикина стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению РФ и США о перекрёстных полётах.