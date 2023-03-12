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12 марта, 02:43

Корабль Crew Dragon с российской космонавткой Кикиной приводнился у побережья США

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. Космический аппарат сел на воду в 21:02 по времени Восточного побережья США (05:02 мск 12 марта).

Crew Dragon приводнился у побережья США. Видео © Twitter / spaceorbitnews

На борту корабля на Землю вернулись россиянка Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

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Орбиту МКС скорректировали перед посадкой "Союза МС-22"

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Международный экипаж Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. Crew Dragon 11 марта отстыковался от МКС. Первоначально отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий. Кикина стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению РФ и США о перекрёстных полётах.

Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС

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Кадр из видео Twitter / spaceorbitnews

Иван Косицын
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