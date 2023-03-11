Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 отстыковался от Международной космической станции, чтобы вернуться на Землю. Трансляция велась на сайте NASA.

Отстыковка корабля Crew Dragon от МКС. Видео © NASA

Отстыковка планировалась ещё 9 марта, однако не состоялась из-за ухудшения погоды, пару раз даже переносилась. Теперь приводнение корабля ожидается в 21:02 по времени Восточного побережья США (12 марта в 04:02 по московскому времени).

В числе находящихся на борту корабля космонавтов россиянка Анна Кикина. Вместе с ней на Землю вернутся астронавты NASA Николь Манн Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.