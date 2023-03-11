Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС
Отстыковка корабля Crew Dragon от МКС. Фото © NASA
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 отстыковался от Международной космической станции, чтобы вернуться на Землю. Трансляция велась на сайте NASA.
Отстыковка корабля Crew Dragon от МКС. Видео © NASA
Отстыковка планировалась ещё 9 марта, однако не состоялась из-за ухудшения погоды, пару раз даже переносилась. Теперь приводнение корабля ожидается в 21:02 по времени Восточного побережья США (12 марта в 04:02 по московскому времени).
В числе находящихся на борту корабля космонавтов россиянка Анна Кикина. Вместе с ней на Землю вернутся астронавты NASA Николь Манн Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
Как уже рассказывал Лайф, россиянка Анна Кикина прибыла на МКС ещё 7 октября 2022 года на Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению России и США о перекрёстных полётах.