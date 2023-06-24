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23 июня, 21:49

Космонавт Кикина прокомментировала слухи об отношениях с Илоном Маском

Космонавт Анна Кикина: Впервые слышу, что покорила Илона Маска

<p>Космонавт Анна Кикина. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/GagarinCosmonautTrainingCenter/1944" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина</a></p>

Космонавт Анна Кикина. Обложка © t.me / Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассказала, что на самом деле связывает её с американским предпринимателем Илоном Маском. В интервью kp.ru она призналась, что крайне удивлена сообщениями в СМИ о симпатии к ней миллиардера.

"Я его покорила? Начнём с того, что я первый раз слышу, что я его покорила, во-вторых, я так не считаю, в-третьих, мы никогда в жизни с ним не виделись и не общались", — рассказала Кикина.

На вопрос, чем отличаются американские мужчины от российских, Кикина ответила, что они "говорят на другом языке". По её мнению, наполнение человеческое у всех едино и она не видит никаких отличий между людьми.

Космонавт также призналась, что была бы счастлива полететь на Луну, но при должной подготовке и технической безопасности. Говоря о ближайшем полёте она поделилась, что для неё он состоится не скоро, но она намерена готовиться к следующей экспедиции.

"Я очень вдохновлена и настроена дальше летать в космос. <...> Возможно, это будет уже на нашем корабле "Союз". Я не загадываю, не обещаю, не знаю, но расчёт такой", — рассказала Кикина.

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Ранее Лайф писал, что Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Россиянка Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября. Она стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению России и США о перекрёстных полётах. Crew Dragon отстыковался от МКС 11 марта.

Арина Родионова
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