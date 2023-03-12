NASA показало выход россиянки Кикиной из капсулы вернувшегося на Землю Crew Dragon

Первыми капсулу покинули американские космонавты Джош Кассада и Николь Манн, затем астронавт из Японии Коити Ваката. Последней из капсулы извлекли Кикину. Экипаж был на орбите более пяти месяцев.

Напомним, Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Россиянка Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября. Она стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению России и США о перекрёстных полётах. Crew Dragon отстыковался от МКС 11 марта.