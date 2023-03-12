NASA показало выход россиянки Кикиной из капсулы вернувшегося на Землю Crew Dragon
NASA обнародовало кадры выхода россиянки Анны Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon. Трансляция велась на сайте NASA.
Россиянка Анна Кикина приводнилась на космическом корабле Crew Dragon в Мексиканском заливе. Видео © NASA
Первыми капсулу покинули американские космонавты Джош Кассада и Николь Манн, затем астронавт из Японии Коити Ваката. Последней из капсулы извлекли Кикину. Экипаж был на орбите более пяти месяцев.
Напомним, Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Россиянка Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября. Она стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению России и США о перекрёстных полётах. Crew Dragon отстыковался от МКС 11 марта.
NASA