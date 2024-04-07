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7 апреля, 07:30

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Отметим, что в воскресенье, 7 апреля, Матвиенко исполнилось 75 лет.

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Ранее сообщалось, что ректору МГУ имени Ломоносова, академику РАН Виктору Садовничему присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе говорится, что Садовничего отметили в связи с его выдающимися заслугами в области науки, в подготовке высококвалифицированных специалистов и за его активную общественно-политическую деятельность.

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ТАСС / Александр Щербак

Иван Косицын
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