Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Согласно документу, звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Отметим, что в воскресенье, 7 апреля, Матвиенко исполнилось 75 лет.

Ранее сообщалось, что ректору МГУ имени Ломоносова, академику РАН Виктору Садовничему присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе говорится, что Садовничего отметили в связи с его выдающимися заслугами в области науки, в подготовке высококвалифицированных специалистов и за его активную общественно-политическую деятельность.