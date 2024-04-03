Ректору МГУ Виктору Садовничему присвоено звание Героя Труда

Ректору МГУ имени Ломоносова, академику РАН Виктору Садовничему присвоено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал в среду, 3 апреля, президент Владимир Путин. В документе говорится, что Садовничего отметили в связи с его выдающимися заслугами в области науки, в подготовке высококвалифицированных специалистов и за его активную общественно-политическую деятельность.

Виктор Садовничий был избран ректором на первых в истории Московского университета демократических выборах в Учёном совете МГУ. Это произошло в марте 1992 года. На последующих выборах — в 1996, 2001 и 2005 годах — он вновь избирался ректором, затем это должность стала назначаемой, так что в 2009 году Садовничий остался на этой должности уже в связи с президентским указом и неоднократно переназначался в дальнейшем.

За годы ректорства Садовничего МГУ получил статус российского самоуправляемого (автономного) высшего учебного заведения (1992), возобновлена деятельность Татианинской церкви (1995), был принят новый устав МГУ (2008) и Федеральный закон, закрепляющий особый статус МГУ как уникального научно-образовательного комплекса (2009).