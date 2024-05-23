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Регион
22 мая, 23:23

"Пожелание народа": Кадыров встретился с Путиным и позвал его в гости в Чечню

Кадыров сообщил, что пригласил Путина в Чечню

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его в Чечню, поблагодарив за поддержку начинаний и личное участие в улучшении региона. Об этом глава Чечни написал в телеграм-канале.

"В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику", — сообщил Кадыров.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Владимир Путин распорядился удостоить Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Глава Чечни был награждён за вклад в укрепление государственности и обороноспособности Российской Федерации, а также за социально-экономическое развитие республики.

Анатолий Симоненко
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