"Пожелание народа": Кадыров встретился с Путиным и позвал его в гости в Чечню
Кадыров сообщил, что пригласил Путина в Чечню
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его в Чечню, поблагодарив за поддержку начинаний и личное участие в улучшении региона. Об этом глава Чечни написал в телеграм-канале.
"В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику", — сообщил Кадыров.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Владимир Путин распорядился удостоить Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Глава Чечни был награждён за вклад в укрепление государственности и обороноспособности Российской Федерации, а также за социально-экономическое развитие республики.