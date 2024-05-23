"Пожелание народа": Кадыров встретился с Путиным и позвал его в гости в Чечню

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его в Чечню, поблагодарив за поддержку начинаний и личное участие в улучшении региона. Об этом глава Чечни написал в телеграм-канале.

"В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику", — сообщил Кадыров.