Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 19:09

"Вы уже победили": Путин пообщался с чеченскими добровольцами, отправляющимися на СВО

Путин в Чечне пообщался с добровольцами, которые отправятся на СВО

Президент России Владимир Путин пообщался с прошедшими подготовку в Российском университете спецназа добровольцами, которые скоро отправятся защищать родину на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил бойцов за мужество и пожелал удачи на фронте, отметив, что пока в стране есть такие мужчины, Россия непобедима.

Беседа Путина с добровольцами. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело – подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили", — сказал президент.

Путин приказал прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана
Путин приказал прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана

Напомним, 20 августа Владимир Путин побывал на Северном Кавказе. Он был в Беслане, где посетил "Город ангелов". Кроме того, президент провёл встречу с матерями погибших в теракте. Позже глава государства прибыл в Чечню с рабочим визитом, который начал с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Позже президент отправился в Российский университет спецназа в Гудермесе.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров