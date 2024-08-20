"Вы уже победили": Путин пообщался с чеченскими добровольцами, отправляющимися на СВО

"В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело – подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили", — сказал президент.