"Вы уже победили": Путин пообщался с чеченскими добровольцами, отправляющимися на СВО
Путин в Чечне пообщался с добровольцами, которые отправятся на СВО
Президент России Владимир Путин пообщался с прошедшими подготовку в Российском университете спецназа добровольцами, которые скоро отправятся защищать родину на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства поблагодарил бойцов за мужество и пожелал удачи на фронте, отметив, что пока в стране есть такие мужчины, Россия непобедима.
Беседа Путина с добровольцами. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело – подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили", — сказал президент.
Напомним, 20 августа Владимир Путин побывал на Северном Кавказе. Он был в Беслане, где посетил "Город ангелов". Кроме того, президент провёл встречу с матерями погибших в теракте. Позже глава государства прибыл в Чечню с рабочим визитом, который начал с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Позже президент отправился в Российский университет спецназа в Гудермесе.
Telegram / Кремль. Новости