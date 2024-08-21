Полковник назвал главную причину взять западные ворота Донбасса, за которые боится главком ВСУ
Эксперт Матвийчук отметил важность взятия Красноармейска, откуда ВСУ бьют по ДНР
Город Покровск (до 2016 года назывался Красноармейском) крайне важен для Российской армии и её наступательных операций, поскольку является последним фортификационным пунктом, из которого ВСУ ведут обстрелы Донецка. Его взятие откроет для ВС РФ новый оперативный простор. Об этом в беседе с Life.ru сообщил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Город Покровск — это город, который входит в состав Донецкой Народной Республики, временно оккупированной украинскими войсками армии. За ним сохранилось название — западные ворота Донбасса, или же Дорога жизни, отметил офицер.
ВСУ пользуются этим городом как последним фортификационным пунктом, из которого они ведут обстрел Донецка. И дороги, которые ведут через него, это автомобильные дороги для снабжения боеприпасами и материальными средствами, подвоза личного состава и тому подобное. Взятие Покровска — это победа, сравнимая со взятием Авдеевки.
Наши войска выходят на оперативный простор — и перед ними открывается прямой путь на Краматорск с последующим разгромом Южной группировки войск ВСУ, пояснил Матвийчук.
По мере приближения Российской армии к Покровску командование ВСУ понимает, что удержать город Украине не удастся. Это отмечал украинский майор в отставке Лапин, заявив, что до сдачи населённого пункта остались считаные дни. Также о сложности положения своих войск в этом регионе не устаёт повторять Александр Сырский, морально готовя население к этой новости. А вот администрация Покровска уже во всю готовится, собирая чемоданы и ожидая эвакуации из города.
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