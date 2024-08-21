Полковник назвал главную причину взять западные ворота Донбасса, за которые боится главком ВСУ

ВСУ пользуются этим городом как последним фортификационным пунктом, из которого они ведут обстрел Донецка. И дороги, которые ведут через него, это автомобильные дороги для снабжения боеприпасами и материальными средствами, подвоза личного состава и тому подобное. Взятие Покровска — это победа, сравнимая со взятием Авдеевки.