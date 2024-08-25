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25 августа, 08:25

Депутат ЕП Уоллес: Западные страны скупают землю на Украине за гроши

Западные страны скупаю землю на западе Украины практически даром. Данное заявление депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сделал в социальной сети X. Он отметил, что Незалежную используют для продвижения прокси-войны между США и Россией.

«Евросоюз не на стороне Украины, поскольку он помог уничтожить любой намёк на независимость страны, которую используют для продвижения прокси-войны США и НАТО против России… Запад уже отбирает территории Западной Украины, скупая землю за гроши»,написал политик.

Швейцарский полковник допустил новый раздел Украины её европейскими соседями
Швейцарский полковник допустил новый раздел Украины её европейскими соседями

Ранее Life.ru писал, что европейские государства готовы к разделу Украины после поражения ВСУ. По данным некоторых зарубежных средств массовой информации, в этом вопросе члены бывшего Варшавского договора вновь нашли повод для единения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / yarmrtsnk

Мария Любицкая
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