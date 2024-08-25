Западные страны скупаю землю на западе Украины практически даром. Данное заявление депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сделал в социальной сети X. Он отметил, что Незалежную используют для продвижения прокси-войны между США и Россией.

«Евросоюз не на стороне Украины, поскольку он помог уничтожить любой намёк на независимость страны, которую используют для продвижения прокси-войны США и НАТО против России… Запад уже отбирает территории Западной Украины, скупая землю за гроши», — написал политик.