Депутат ЕП Уоллес: Западные страны скупают землю на Украине за гроши
Западные страны скупаю землю на западе Украины практически даром. Данное заявление депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сделал в социальной сети X. Он отметил, что Незалежную используют для продвижения прокси-войны между США и Россией.
«Евросоюз не на стороне Украины, поскольку он помог уничтожить любой намёк на независимость страны, которую используют для продвижения прокси-войны США и НАТО против России… Запад уже отбирает территории Западной Украины, скупая землю за гроши», — написал политик.
Ранее Life.ru писал, что европейские государства готовы к разделу Украины после поражения ВСУ. По данным некоторых зарубежных средств массовой информации, в этом вопросе члены бывшего Варшавского договора вновь нашли повод для единения.
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