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6 августа, 19:22

Швейцарский полковник допустил новый раздел Украины её европейскими соседями

Полковник Бо: Венгрия, Румыния и Польша захотят вернуть свои земли на Украине

Бывший советник Североатлантического альянса и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо предположил, что Венгрия, Польша и Румыния захотят вернуть себе входившие когда-то в их государства земли, которые сейчас принадлежат Украине. С соответствующим заявлением аналитик выступил в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

"Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала", — заявил офицер.

Специалист считает, что оглашение подобного сценария уже несколько раз появлялось в информационном пространстве. Эксперт также подчеркнул, что это может произойти, а благодаря Европе сейчас можно наблюдать конец Незалежной.

В Венгрии потребовали от Украины вернуть один регион после краха ВСУ
В Венгрии потребовали от Украины вернуть один регион после краха ВСУ

Ранее Life.ru писал, что европейские государства готовы к разделу Украины после поражения ВСУ. По данным некоторых зарубежных средств массовой информации, в этом вопросе члены бывшего Варшавского договора вновь нашли повод для единения.

Обложка ©

Pixabay / Katatonia

Алексей Соловьёв
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