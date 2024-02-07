СМИ узнали о планах европейских соседей Украины оторвать от неё по кусочку

Европейские государства готовы к разделу Украины после поражения ВСУ. Как уточняет сербское издание "Политика", в этом вопросе члены бывшего Варшавского договора вновь нашли повод для единения.

"Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", оторвать по кусочку. Большому или маленькому. На некоторых ресурсах появилась карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики нет и следа", — сказано в публикации.

По мнению автора статьи, разделом Незалежной её ближние соседи пытаются приблизить НАТО к границам РФ. При этом Москва, как отмечается в материале, не допустит такого развития событий, поэтому будет заканчивать "видоизменение Украины".