Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 11:33

СМИ узнали о планах европейских соседей Украины оторвать от неё по кусочку

"Политика": Европа готова к разделу Украины после поражения ВСУ

Европейские государства готовы к разделу Украины после поражения ВСУ. Как уточняет сербское издание "Политика", в этом вопросе члены бывшего Варшавского договора вновь нашли повод для единения.

"Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", оторвать по кусочку. Большому или маленькому. На некоторых ресурсах появилась карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики нет и следа", — сказано в публикации.

По мнению автора статьи, разделом Незалежной её ближние соседи пытаются приблизить НАТО к границам РФ. При этом Москва, как отмечается в материале, не допустит такого развития событий, поэтому будет заканчивать "видоизменение Украины".

"Катастрофа": В США назвали четыре города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ
"Катастрофа": В США назвали четыре города, которые потеряет Украина после разгрома ВСУ

Как сообщал Life.ru, лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в конце января заявил, что Будапешт будет претендовать на Закарпатье после краха ВСУ. По его словам, Киев не соблюдает итоги референдума 1991 года. Ранее эта территория входила в состав Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть региона принадлежала Венгрии, но после разгрома гитлеровской Германии в Москве было подписано соглашение о присоединении Закарпатья к Украинской ССР.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров