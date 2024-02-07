СМИ узнали о планах европейских соседей Украины оторвать от неё по кусочку
"Политика": Европа готова к разделу Украины после поражения ВСУ
Европейские государства готовы к разделу Украины после поражения ВСУ. Как уточняет сербское издание "Политика", в этом вопросе члены бывшего Варшавского договора вновь нашли повод для единения.
"Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", оторвать по кусочку. Большому или маленькому. На некоторых ресурсах появилась карта Восточной Европы, на которой от бывшей советской республики нет и следа", — сказано в публикации.
По мнению автора статьи, разделом Незалежной её ближние соседи пытаются приблизить НАТО к границам РФ. При этом Москва, как отмечается в материале, не допустит такого развития событий, поэтому будет заканчивать "видоизменение Украины".
Как сообщал Life.ru, лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в конце января заявил, что Будапешт будет претендовать на Закарпатье после краха ВСУ. По его словам, Киев не соблюдает итоги референдума 1991 года. Ранее эта территория входила в состав Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии Закарпатье отошло к Чехословакии. С 1939 года часть региона принадлежала Венгрии, но после разгрома гитлеровской Германии в Москве было подписано соглашение о присоединении Закарпатья к Украинской ССР.
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