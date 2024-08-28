Разведка сняла «тайное» отступление ВСУ на самом смертоносном участке фронта
Подразделения ВСУ оставили свои позиции и отступили на востоке Селидова
Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинские военнослужащие бежали со своих позиций у восточных границ города Селидово на подступах к Красноармейску (переименован Киевом в Покровск) в ДНР, который сейчас главком ВСУ считает самым смертоносным участком фронта. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах региона.
«Средства объективного контроля показывают, что противник ушёл с нескольких позиций на восточной окраине Селидова. По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии», — поделился собеседник агентства.
Он добавил, что за последние сутки на данном отрезке фронта украинская армия потеряла несколько десятков своих солдат, а также военную технику.
На Покровском направлении ВСУ терпят тяжёлые потери. По словам главнокомандующего украинской армии Александра Сырского, этот самый сложный для Киева участок фронта. С начала атаки под Курском Армия России освободила здесь ряд населённых пунктов – Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридоновку, Ивановку и Лисичное. А сегодня Минобороны РФ отчиталось о взятии Камышевки.