Разведка сняла «‎тайное» отступление ВСУ на самом смертоносном участке фронта Подразделения ВСУ оставили свои позиции и отступили на востоке Селидова 28 августа, 10:05 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие бежали со своих позиций у восточных границ города Селидово на подступах к Красноармейску (переименован Киевом в Покровск) в ДНР, который сейчас главком ВСУ считает самым смертоносным участком фронта. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах региона.

«Средства объективного контроля показывают, что противник ушёл с нескольких позиций на восточной окраине Селидова. По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что за последние сутки на данном отрезке фронта украинская армия потеряла несколько десятков своих солдат, а также военную технику.

Авторы Татьяна Миссуми