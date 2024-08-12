ВС России освободили населённый пункт Лисичное в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Лисичное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Там отменили, что ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении.
"12 августа с.г. подразделениями российских войск в результате активных действий освобождён населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что российские войска по-прежнему удерживают инициативу на Донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. Так, установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке, на завершающей стадии находится зачистка в Макеевке, Ивановке, Кирово, Сергеевке, Артёмово и Желанном.
Напомним, на прошедшей неделе на Донецком направлении российские бойцы освободили населённые пункты Тимофеевка и Весёлое. Всего за июль в ДНР от сил противника были освобождены 19 населённых пунктов.
ТАСС / Александр Река