Путин: Темпы наступательных операций ВС России в зоне СВО выросли в полтора раза

Темпы наступательных операций России выросли в полтора раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.

"Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой Народных Республик, территории Новороссии...И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооружённых сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились, увеличились в полтора раза", — указал глава государства.

По всей линии боевого соприкосновения наши вооружённые силы продвигаются вперёд, добавил президент.