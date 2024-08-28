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Появилось видео сброса авиабомбы на украинский ангар с установкой HIMARS

Минобороны РФ показало уничтожение ангара ВСУ с РСЗО HIMARS в Сумской области

28 августа, 07:34
Российский боец. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский боец. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли прицельный удар авиабомбой по украинскому ангару в Сумской области, в котором находилась реактивная система залпового огня HIMARS. Кадры поражения вражеского объекта публикует Минобороны РФ.

Уничтожение украинского ангара с оружием. Видео © Минобороны РФ

По данным министерства, в результате точного удара ВСУ лишились пусковой установки РСЗО HIMARS, шести боекомплектов снарядов, транспортно-заряжающей техники и военного автомобиля.

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Ранее сообщалось, что российский беспилотник «Ланцет» уничтожил грузовик и боевую бронированную машину ВСУ вместе с экипажем на территории Курской области. Цели были обнаружены воздушной разведкой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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