Дрон снял ужасную погибель лазутчиков ВСУ на грузовике и бронемашине под Курском
Российский «Ланцет» подбил грузовик и бронемашину ВСУ в курском приграничье
«Ланцет» подбил грузовик и бронемашину ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил грузовик и боевую бронированную машину ВСУ вместе с экипажем на территории Курской области. Цели были обнаружены воздушной разведкой. Кадры точного удара дрона публикует Минобороны РФ.
«Ланцет» подбил вражеские грузовик и бронемашину. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» были обнаружены боевая бронированная машина и грузовой автомобиль ВСУ, движущиеся по дороге в приграничном районе Курской области. Обнаруженные цели были поражены прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в тексте.
После попадания боеприпаса украинская техника моментально загорелась. Дрон-разведчик с воздуха зафиксировал поражение цели.
Ранее сообщалось, что российский БПЛА «Ланцет» уничтожил замаскированный украинскими военными БТР в лесах курского приграничья прямым попаданием. Заметить технику помогла разведка группировка «Север».