Дрон снял ужасную погибель лазутчиков ВСУ на грузовике и бронемашине под Курском

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил грузовик и боевую бронированную машину ВСУ вместе с экипажем на территории Курской области. Цели были обнаружены воздушной разведкой. Кадры точного удара дрона публикует Минобороны РФ.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» были обнаружены боевая бронированная машина и грузовой автомобиль ВСУ, движущиеся по дороге в приграничном районе Курской области. Обнаруженные цели были поражены прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в тексте.