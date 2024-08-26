Российский «Ланцет» поразил украинский БТР, замаскированный в курском лесу

Российский БПЛА «Ланцет» уничтожил замаскированный украинскими военными БТР в лесах курского приграничья прямым попаданием.

«Ланцет» поражает спрятанный в лесополосе бронетранспортёр. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» был обнаружен замаскированный бронетранспортёр ВСУ в районе лесопосадки в приграничном районе Курской области. После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — сказано в публикации ведомства.

На опубликованных кадрах можно «от первого лица» увидеть, как российский дрон-камикадзе пикирует прямо в спрятанную в густой растительности церковь. Также на кадрах видны обгоревшие останки БТП, которые позволили подтвердить успешное поражение цели.