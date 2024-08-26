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Регион
26 августа, 18:02

Российский «Ланцет» поразил украинский БТР, замаскированный в курском лесу

Российский БПЛА «Ланцет» уничтожил замаскированный украинскими военными БТР в лесах курского приграничья прямым попаданием.

«Ланцет» поражает спрятанный в лесополосе бронетранспортёр. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» был обнаружен замаскированный бронетранспортёр ВСУ в районе лесопосадки в приграничном районе Курской области. После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — сказано в публикации ведомства.

На опубликованных кадрах можно «от первого лица» увидеть, как российский дрон-камикадзе пикирует прямо в спрятанную в густой растительности церковь. Также на кадрах видны обгоревшие останки БТП, которые позволили подтвердить успешное поражение цели.

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Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа, с тех в регионе продолжаются напряжённые бои, в которых российским ударным дронам отведена значительная роль. Только за последние несколько дней «Ланцеты» уничтожили немало техники противника: грузовик с передвижной миномётной позицией, два танка и группу бронемашин.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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