«Ланцеты» отправили на металлолом несколько бронемашин ВСУ в курском приграничье
ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области
ВС России с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили нескольких боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, местоположение вражеской техники установила разведка группировки войск «Север».
Уничтожение боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет» и использованием различных боевых дронов, что подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видны машины ВСУ на территории одного из населённых пунктов. Вдоль дороги по направлению к ним на большой скорости приближаются российские беспилотники. Достигнув цели, они взрываются, после чего кузов техники противника тут же начинает полыхать.
Российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области. По его словам, взятие пленных – лишь половина задачи, а их вывод в безопасную зону осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ, стремящихся предотвратить их эвакуацию.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России