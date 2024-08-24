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24 августа, 15:40

«Ланцеты» отправили на металлолом несколько бронемашин ВСУ в курском приграничье

ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области

ВС России с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили нескольких боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, местоположение вражеской техники установила разведка группировки войск «Север».

Уничтожение боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет» и использованием различных боевых дронов, что подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видны машины ВСУ на территории одного из населённых пунктов. Вдоль дороги по направлению к ним на большой скорости приближаются российские беспилотники. Достигнув цели, они взрываются, после чего кузов техники противника тут же начинает полыхать.

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«Ночной Охотник» передал огненный «привет» ВСУшникам в курском приграничье

Российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области. По его словам, взятие пленных – лишь половина задачи, а их вывод в безопасную зону осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ, стремящихся предотвратить их эвакуацию.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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