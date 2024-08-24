«Ланцеты» отправили на металлолом несколько бронемашин ВСУ в курском приграничье

ВС России с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили нескольких боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, местоположение вражеской техники установила разведка группировки войск «Север».

Уничтожение боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет» и использованием различных боевых дронов, что подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видны машины ВСУ на территории одного из населённых пунктов. Вдоль дороги по направлению к ним на большой скорости приближаются российские беспилотники. Достигнув цели, они взрываются, после чего кузов техники противника тут же начинает полыхать.