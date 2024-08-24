«Ночной Охотник» передал огненный «привет» ВСУшникам в курском приграничье
МО РФ: Вертолёт Ми-28НМ нанёс ракетный удар по ВСУ в приграничье Курской области
Российский вертолёт Ми-28НМ («Ночной Охотник») нанёс удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Экипажи Ми-28 ударили по ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно сведениям разведки, личный состав, бронированная и автомобильная военная техника противника были уничтожены.
Напомним, российские силы продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 5,5 тысячи военнослужащих. Ранее генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины всеми силами мешают эвакуации пленных украинских бойцов с линии фронта в Курской области. По его словам, взятие пленных – лишь половина задачи, а их вывод в безопасную зону осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ, стремящихся предотвратить их эвакуацию.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России