Войска России отбили 11 попыток прорыва ВСУ под Курском

Российские военные «Северной» группировки дали отпор украинской армии, которая предприняла 11 попыток прорыва в Курской области. В ходе неудачного штурма ВСУ потеряли до 65 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное», — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Итогом стало 65 украинских военных убитыми и ранеными, а также подбитые бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин.