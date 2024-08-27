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27 августа, 10:14

«Огромный ущерб»: В Британии оценили состояние украинской энергосистемы после масштабной атаки ВС РФ

Аналитик Меркурис: Энергосистема Украины сильно пострадала от ударов Армии РФ

Удары ВС РФ очень серьёзно сказываются на украинской энергосистеме. Об этом в своём блоге на YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, атаки российских военных наносят огромный ущерб.

"Подобные атаки <...> наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе",констатировал эксперт, добавив что эта атака может быть лишь первой в серии масштабных ударов по инфраструктуре.

Российские «Кинжалы» нанесли мощные удары по украинским аэродромам
Российские «Кинжалы» нанесли мощные удары по украинским аэродромам

Напомним, что вчера российские военные поражали цели по всей территории Незалежной — о взрывах сообщали жители многих городов. В пророссийском подполье Украины заявили, что целью некоторых атак были западные наёмники и военная техника. В Киеве сообщили об ударах с применением «Кинжалов» и крылатых ракет в 15 регионах страны. Владимир Зеленский признал, что этот обстрел был одним из «самых крупных» за всё время: ВС РФ, по его словам, запустили по меньшей мере 127 ракет и 109 БПЛА в течение суток. Сегодня атаки продолжились — украинские СМИ сообщают о попаданиях по важным объектам в Киеве, Сумах и Ровно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Юрий Лысенко
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