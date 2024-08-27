«Огромный ущерб»: В Британии оценили состояние украинской энергосистемы после масштабной атаки ВС РФ
Аналитик Меркурис: Энергосистема Украины сильно пострадала от ударов Армии РФ
Удары ВС РФ очень серьёзно сказываются на украинской энергосистеме. Об этом в своём блоге на YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, атаки российских военных наносят огромный ущерб.
"Подобные атаки <...> наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе", — констатировал эксперт, добавив что эта атака может быть лишь первой в серии масштабных ударов по инфраструктуре.
Напомним, что вчера российские военные поражали цели по всей территории Незалежной — о взрывах сообщали жители многих городов. В пророссийском подполье Украины заявили, что целью некоторых атак были западные наёмники и военная техника. В Киеве сообщили об ударах с применением «Кинжалов» и крылатых ракет в 15 регионах страны. Владимир Зеленский признал, что этот обстрел был одним из «самых крупных» за всё время: ВС РФ, по его словам, запустили по меньшей мере 127 ракет и 109 БПЛА в течение суток. Сегодня атаки продолжились — украинские СМИ сообщают о попаданиях по важным объектам в Киеве, Сумах и Ровно.
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