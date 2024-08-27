«Удары возмездия» вызвали взрывы в Киеве, Ровно и Сумах

В Киеве, Ровно и Сумах второй день подряд раздаются взрывы

Российские войска поразили сразу несколько важных объектов на территории Украины, взрывы прогремели в Киеве, Ровно и Сумах. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не вдаваясь в подробности повреждений.