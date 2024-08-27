Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

«Удары возмездия» вызвали взрывы в Киеве, Ровно и Сумах

В Киеве, Ровно и Сумах второй день подряд раздаются взрывы

27 августа, 08:13
Разрушенный объект критической инфраструктуры. Обложка © freepik / nuraghies

Разрушенный объект критической инфраструктуры. Обложка © freepik / nuraghies

Российские войска поразили сразу несколько важных объектов на территории Украины, взрывы прогремели в Киеве, Ровно и Сумах. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не вдаваясь в подробности повреждений.

Как подчёркивается, воздушная тревога дважды срабатывала за прошедшую ночь на Украине. Киевские власти уже назвали последние прилёты по своим военным объектам наиболее разрушительными за последнее время.

Россия устроила блэкаут на украинском телемарафоне и прервала речь Зеленского о мире
Россия устроила блэкаут на украинском телемарафоне и прервала речь Зеленского о мире

Напомним, 26 августа взрывы были слышны во многих городах Украины. По данным сопротивления, ВС РФ хотели ликвидировать западных наёмников вместе с техникой. Киев сообщал об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. Владимир Зеленский назвал обстрел «одним из самых крупных». По его словам, минимум 127 ракет и 109 дронов запустили за сутки ВС РФ по военным объектам ВСУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!