«Удары возмездия» вызвали взрывы в Киеве, Ровно и Сумах
В Киеве, Ровно и Сумах второй день подряд раздаются взрывы
Разрушенный объект критической инфраструктуры. Обложка © freepik / nuraghies
Российские войска поразили сразу несколько важных объектов на территории Украины, взрывы прогремели в Киеве, Ровно и Сумах. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не вдаваясь в подробности повреждений.
Как подчёркивается, воздушная тревога дважды срабатывала за прошедшую ночь на Украине. Киевские власти уже назвали последние прилёты по своим военным объектам наиболее разрушительными за последнее время.
Напомним, 26 августа взрывы были слышны во многих городах Украины. По данным сопротивления, ВС РФ хотели ликвидировать западных наёмников вместе с техникой. Киев сообщал об ударах возмездия «Кинжалами» и крылатыми ракетами в 15 областях. Владимир Зеленский назвал обстрел «одним из самых крупных». По его словам, минимум 127 ракет и 109 дронов запустили за сутки ВС РФ по военным объектам ВСУ.